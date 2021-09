MUSICA "Una voce per San Marino": al via il progetto per la partecipazione del Titano all'Eurovision Song Contest 2022

Nasce “Una voce per San Marino”, Festival internazionale che garantirà al vincitore la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2022: una iniziativa della Segreteria di Stato per il Turismo e San Marino RTV, organizzata da Media Evolution. Questa mattina in diretta tv e streaming, la presentazione ufficiale del progetto: con Alessandro Capicchioni, Capo delegazione insieme a Marco Vannuzzi, tanti ospiti per ripercorrere da un lato le partecipazioni di San Marino in finale all'ESC per tre edizioni, 2014 con Valentina Monetta - 2019 con Serhat - 2021 con Senhit; dall'altro per illustrare il nuovo format che vedrà in lizza artisti emergenti e big della musica da tutto il mondo.

Già aperte le candidature, tutte le informazioni sul sito www.unavocepersanmarino.com per partecipare al casting-accademia a cui seguiranno semifinale e finale Categoria Emergenti, e poi la Finalissima del 19 febbraio 2022 al Teatro Nuovo di Dogana. Wild card per gli artisti sammarinesi che se la vogliono giocare. Lo ha annunciato il Segretario Pedini Amati.

Dal 13 al 19 dicembre e dal 5 all’11 gennaio 2022 verrà avviata a San Marino, presso il Teatro Titano, un’accademia per gli artisti “emergenti” iscritti al concorso che fungerà anche da casting preliminare mentre nel mese di febbraio 2022 il concorso per artisti “emergenti” si concluderà con le semifinali e la finale che decreterà il nome delle 8 nuove proposte che, insieme agli 8 big (non saranno sottoposti a selezione ma parteciperanno su invito di Media Evolution), senza alcun limite di nazionalità e lingua, si esibiranno il 19 febbraio 2022 nella finalissima quando una giuria qualificata incoronerà il vincitore.

Giurate d'eccezione, Kelly Joyce, stella italo-francese della musica e Roberta Faccani, cantautrice dalle doti indiscusse, già voce dei Matia Bazar.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, e Alessandro Capicchioni, Capo Delegazione San Marino ESC 2022.



