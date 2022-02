EUROVISION SONG CONTEST Una Voce per San Marino: martedì scopriremo i 9 "Big" in finale

Una Voce per San Marino: martedì scopriremo i 9 "Big" in finale.

Verranno annunciati in conferenza stampa al Westin Palace Hotel a Milano il prossimo martedì, l'8 febbraio, i 9 "Big" della musica che parteciperanno alla finalissima di "Una voce per San Marino", il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest.

I nove artisti se la vedranno con i finalisti del programma, che verranno selezionati fra i 60 partecipanti.

Stasera alle ore 21:10 su San Marino RTV la quarta puntata di "Una voce per San Marino", con le esibizioni degli artisti che si sono qualificati alla semifinale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: