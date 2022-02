EUROVISION 2022 Una voce per San Marino: stasera su RTV la prima semifinale 'emergenti"

Una voce per San Marino: stasera su RTV la prima semifinale 'emergenti".

Stasera andrà in onda su San Marino RTV alle 22 la prima semifinale 'emergenti' di “Una voce per San Marino”, che si è tenuta al Teatro Titano. Sul canale 831 sarà possibile seguire anche tutte le altre semifinali che si terranno tutti i giorni fino al 16 febbraio. In lizza 65 concorrenti, compresi 6 sammarinesi. Ne verranno selezionati 16 che accederanno alla "finale emergenti" che San Marino Rtv trasmetterà venerdì 18. La Giuria farà una graduatoria ed i 9 che otterranno i maggiori punteggi accederanno alla finalissima del 19 febbraio insieme ai 10 big che sono stati annunciati martedì a Milano. Il primo classificato della finale emergenti vincerà un premio di 7000 euro. 2000, al secondo e 1000 al terzo.

I cantanti in gara stasera:

Aaron Sibley

Alessandra Simone

Alessia Labate

Alice Burani

Allerija

Anna Faragò

ASHLEY

Brenda

Camille Cabaltera

Corinna Parodi

Daniel Mincone

Daniela Pisciotta

Davide Rossi

Diego Federico

Elena & Francesco Faggi

Elisa Del Prete

Eliska Mrázová

Ellynora

Florent Amare

Frio





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: