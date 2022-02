"Sold out" i biglietti per la finalissima di "Una Voce per San Marino"

“Sold out” i biglietti in vendita sul web per la finalissima del 19 febbraio a Dogana. L'annuncio dei nomi, ieri a Milano, ha fatto schizzare l'evento in vetta ai “trend topics” - e cioè i temi più “discussi” - su Twitter. A fare da “booster” la presenza di Achille Lauro, artista eclettico e provocatorio, fresco di “Sanremo” e con un grande seguito sui social: “Un cast strepitoso. Ringrazio Achille Lauro, anche perché – commenta Vittorio Costa di Media Evolution – ha scelto di venire prima di Sanremo, ma ringrazio anche tutti gli altri 'big' perché hanno creduto in questo festival. E credo non ci sia nulla di male nel pensare che una gara tra giovani e 'big' possa essere la gara più bella”. Dunque non solo Achille Lauro, ma anche altri nomi molto noti al grande pubblico come Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis: “Sarò nel team con Tony Cicco & Deshedus. Un bello scambio generazionale – dice Fortis – anche se siamo piuttosto vicini per estrazione, radice e gusto musicale”. Wild card tra i big, i sammarinesi “Fabry e Labiuse” con featuring dei “Miodio” il gruppo sammarinese che per la prima volta rappresentò San Marino all'Eurovision Song Contest nel 2008. “Siamo contenti di avere un bel 'parterre' che sia anche vario. Un altro passo – dichiara Alessandro Capicchioni, 'storico' capodelegazione per San Marino all'Eurovision Song Contest - del percorso di “Una voce per San Marino”. Ora ci aspettano le semifinali e la finale emergenti e poi il 19, finalmente, la finalissima”.