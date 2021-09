Al Salone del Mobile di Milano incontro tra i Capitani Reggenti e il presidente Mattarella

Incontro a Milano tra i Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, e il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Tra i capi di Stato un breve e cordiale incontro durante il quale, si legge in una nota del Congresso, Mattarella "ha rinnovato sentimenti di viva amicizia per la Repubblica di San Marino". E ha assicurato la disponibilità a risolvere le problematiche aperte. La Reggenza ha partecipato al Salone del Mobile, intitolato "Supersalone" in uno spirito di ripartenza. Presenti anche i segretari di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini, e all'Industria, Fabio Righi, che hanno tagliato il nastro dell'area espositiva del Gruppo Colombini.

