Al via il vertice mondiale OIL, l'8 luglio l'intervento della Reggenza

Al via il vertice mondiale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a tema “Covid19 e mondo del lavoro, Costruire un futuro del lavoro migliore”. Sessione online oggi e domani poi ancora dal 7 al 9 luglio. Per San Marino partecipa la delegazione tripartita, composta dal Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di Categoria. Vertice indetto dall'Oil in tutta rapidità per confrontarsi a livello globale e fornire orientamenti condivisi per traghettare il mondo del lavoro dalla crisi aggravata dal Covid alla ripresa, verso un futuro migliore per il mercato del lavoro, tenendo sullo sfondo gli impegni presi nella Dichiarazione del Centenario dell'OIL. L'8 luglio è in programma la sessione riservata ai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Oil con l'intervento dei Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani.