30 anni di Unas: la lettera aperta di Ugolini, 'Preservare e promuovere tradizioni e impegno'

Questo 2 maggio segna un anniversario significativo per Pio Ugolini. 30 anni fa il Segretario Generale dell'Unas varcava per la prima volta la soglia dell'Unione Nazionale degli Artigiani. Un traguardo importante. che sottovoce, ha voluto condividere con i suoi compagni di viaggio, in una lettera aperta: "Ogni giorno trascorso in UNAS ha insegnato qualcosa di nuovo sull'importanza di preservare e promuovere le nostre tradizioni e il nostro impegno. L'entusiasmo è contagioso, e nel corso degli anni ho visto confermare e crescere una vibrante comunità di artigiani ed imprenditori che condivide un obiettivo comune: l'eccellenza".

Per Ugolini 'la passione è ciò che ci distingue'. "Passione che - scrive - ho trasmesso a ogni nuovo imprenditore ed a ogni nuovo collaboratore". Guardando al futuro, l'impegno a lavorare ancora più duramente 'per garantire che la nostra categoria non solo sopravviva ma prosperi'. Poi i ricordi, dal presidente Gian Franco Terenzi, "la cui visione e leadership ha lasciato un'impronta indelebile" ad Alberto Chezzi, grande professionista e sostenitore dell’associazione.

Per il Segretario Unas 'ogni persona ha contribuito a rendere l'associazione un pilastro della cultura e dell'economia di San Marino'. E conclude ringraziando 'tutti coloro che hanno camminato con me', a cominciare dal presidente Luigi Ceccoli.