SALVATAGGIO Alluminio Sammarinese, gioia del liquidatore: "Lavoratori hanno dato tutto, esperienza che ricorderò sempre" Società acquisita da Gemmani che ha garantito la continuità aziendale. Al sicuro i posti di lavoro. Accordo sarà perfezionato il 7 agosto

I 130 lavoratori di Alluminio Sammarinese possono tirare un sospiro di sollievo. L'azienda è stata salvata dalla chiusura: nelle scorse ore la notizia dell'acquisizione da parte di Giovanni Gemmani, manager e vicepresidente del gruppo Scm. Tra i protagonisti del salvataggio l'avvocato Simone Menghini, liquidatore della società. Dietro a ogni lavoratore, spiega, ci sono progetti di vita e storie personali. Famiglie che ora possono tornare a sperare.

"Dal punto di vista professionale e umano - racconta Menghini - l'ho vissuta in maniera molto pesante. Ci sono stati stati d'ansia e momenti di euforia. Però è una di quelle esperienze che si ricordano tutta la vita". Il liquidatore ripercorre i momenti più difficili trascorsi insieme a istituzioni, lavoratori, sindacati.

"Devo ringraziare il Tribunale - sottolinea - sia per la tempestività e la competenza nei provvedimenti e nelle attività che hanno consentito alla società di andare avanti sia per la vicinanza", sottolinea. Importante anche il rapporto con "i dipendenti che mi sono stati molto vicini, mi hanno sopportato nei momenti in cui non era facile farlo, che hanno dato più delle loro possibilità. Ringrazio anche le organizzazioni sindacali".

Ora si apre una nuova pagina: Gemmani garantisce la continuità aziendale. Saranno mantenuti i posti di lavoro, spiegano i sindacati. La nuova società si chiamerà Alunova Sammarinese e, dopo l'accordo quadro, l'operazione sarà perfezionata il 7 agosto. "Sono persone veramente capaci - rimarca Menghini - quindi vedo un futuro molto importare per questa realtà".

L'ex segretario al Lavoro, Lonfernini, ora all'Istruzione e Cultura, tramite social si dice felice dell'epilogo, ringraziando tutti. "Il Governo - scrive - ha agito con prontezza e coraggio". Per il neo segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori, un nuovo investimento di Scm è la conferma della solidità e della competitività del sistema economico sammarinese.

Nel servizio l'intervista al liquidatore Simone Menghini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: