Acquisizione Alluminio Sammarinese, Lonfernini: "Governo ha agito con prontezza e coraggio, ringrazio tutti"

Dopo l'annuncio dell'acquisizione di Alluminio Sammarinese da parte di Giovanni Gemmani (vicepresidente del gruppo Scm) c'è soddisfazione tra tutte le parti che hanno lavorato per far sopravvivere l'impresa. L'ex segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini, ora titolare dell'Istruzione e Cultura, commenta via social la notizia. Si dice "felice" delle novità e ringrazia dipendenti, sindacati, liquidatore, banche e i professionisti che hanno collaborato. Lonfernini parla di Gemmani come di un "imprenditore serio e consolidato" e rivendica il risultato. "Il Governo - scrive - ha agito con prontezza e coraggio". Garantiti i posti di lavoro, come anticipato nel comunicato diffuso dal nuovo acquirente e come confermato dal sindacati. La nuova azienda si chiamerà Alunova Sammarinese Srl e l'operazione sarà perfezionata entro il 7 agosto.