Anis: "Perdita considerevole. Mancano misure concrete di riduzione della spesa corrente"

Sentiamo Neni Rossini

La prossima settimana la legge di bilancio per il 2021 approderà in Consiglio per la prima lettura e il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ne ha illustrato i contenuti nei giorni scorsi alle parti sociali. Per l'Anis, anche quest'anno, mancano misure di contenimento della spesa corrente.





La partita sul Bilancio Pubblico 2021 si giocherà, come sempre, fino alla fine dell'anno e il testo illustrato dal Segretario Gatti alle parti sociali - depositato pochi giorni fa per l'avvio dell'iter consigliare - sarà oggetto di successive modifiche ed integrazioni. Per l'Anis – che rappresenta circa 300 imprese, prevalentemente nel settore manifatturiero e di servizi, impiegando oltre 6.000 dipendenti – il documento evidenzia alcune lacune: “Le considerazioni da fare sulla proposta di bilancio che ci è stata presentata – commenta la Presidente Anis Neni Rossini – sono riferite, soprattutto, a ciò che non c'è all'interno del documento. E' evidente che la perdita che dovrà affrontare il bilancio pubblico sarà considerevole. Di fronte a questa perdita non si possono non mettere in campo azioni concrete per contenerla ma, ancora una volta, mancano interventi sostanziali e significativi, di riduzione della spesa corrente. Manca inoltre – aggiunge – un senso di urgenza che, in questo momento, dovrebbe trasparire non solo nel bilancio previsionale ma in tutte le azioni che si dovranno fare per implementare una soluzione reale ai problemi che stiamo vivendo. Un senso di urgenza che ci deve riguardare e coinvolgere tutti”.