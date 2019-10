Annual Meeting Fmi: la prossima settimana missione tecnica a San Marino sui dati statistici

in collegamento Eva Guidi

Agli Annual Meetings del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, in svolgimento a Washington, anche San Marino con una delegazione guidata dal Segretario di Stato Eva Guidi. L'abbiamo contattata per un resoconto.

“E' stata una missione particolarmente concentrata. Ieri abbiamo fatto molti incontri a partire dal team che segue a San Marino “l'article IV” e che è stato in Repubblica appena due settimane fa. C'è stata la possibilità di fare aggiornamenti e approfondimenti sulla situazione economico-finanziaria e sui lavori del 'tavolo istituzionale' che si sta occupando della legge di bilancio 2020". - ha detto il Segretario Guidi - "Ci sono stati anche altri incontri ed è stata l'occasione per concordare una missione di assistenza tecnica sui dati statistici che vanno a determinare alcuni parametri importanti della nostra economia, come il prodotto interno lordo. La delegazione di questa missione tecnica del Fondo sarà a San Marino la prossima settimana e incontrerà diversi uffici della Pubblica Amministrazione a partire dall'Ufficio Statistica ed anche Banca Centrale, per quanto di sua competenza”.

Insieme alla Delegazione della Segreteria Finanze presente a Washington anche una rappresentanza di Banca Centrale guidata dalla presidente Catia Tomasetti

Sentiamo Eva Guidi, Segretario alle Finanze