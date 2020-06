EMERGENZA BAC a sostegno della ripresa con interventi e agevolazioni

Con una nota Banca Agricola Commerciale illustra alcuni degli interventi e delle agevolazioni messi in atto a sostegno della ripresa: si va dalla moratoria per oltre 41 milioni di euro del pagamento delle rate di mutui e canoni dei leasing allo stanziamento di 400mila euro di finanziamenti a famiglie, imprese, autonomi e liberi professionisti sammarinesi, con più dell’86% delle pratiche concluse e favorevolmente accolte su 400 richieste. La banca ha inoltre creato una Polizza Covid-19 per la tutela della salute dei clienti.



