Bcsm ricerca tre posizioni a td: per area legale e antiriciclaggio.

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricerca 1 risorsa per l’area legale da assumere a tempo determinato, i requisiti necessari sono la Cittadinanza e/o residenza sammarinese e l'esperienza nel settore bancario e/o finanziario sammarinese. Altre due posizioni, invece, con esperienza in materia di Compliance o Antiriciclaggio da assumere sempre a tempo determinato. Anche queste con esperienza nel settore bancario e/o finanziario sammarinese. L’assunzione a tempo determinato, sarà per la durata di 12 mesi, l’inquadramento riconosciuto terrà conto anche dell’esperienza pregressa e dell’ultima remunerazione percepita.

C'è tempo fino al 4 marzo 2021, per inviare un curriculum vitae e la copia di un documento di riconoscimento, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, all’indirizzo risorse.umane@bcsm.sm

