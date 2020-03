Borsa: è panico in Europa, Milano crolla (-10,8%)

Un'ondata di vendite si abbatte su Piazza Affari (-10,8%) e sulle Borse europee dopo le misure per arginare il coronavirus del governo italiano. Il panico è legato non solo dall'emergenza sanitaria ma anche al crollo del greggio sulla scia del mancato accordo nell'Opec fra Arabia Saudita e Russia, che affossa i petroliferi. A Milano i big del listino ci hanno messo quasi mezz'ora per entrare agli scambi e gran parte sono stati sospesi con ribassi che raggiungono il 16% per Fca e Unicredit. Mancano ancora all'appello Saipem ed Eni. Francoforte cede il 7,38% con il Dax a 10.690 punti. Londra perde l'8,54% con il Ftse 100 a 5.910 punti. Madrid è a -5,87% con l'Ibex a 7.884 punti.