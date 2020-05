Carisp vicina a famiglie e imprese

Cassa di Risparmio informa sull'attività di supporto alla clientela nel periodo dell'emergenza: sulla base del decreto 53 ha ricevuto 300 richieste di accesso alla moratoria e ne ha perfezionate già 200. Moduli scaricabili dal sito www.carip.sm sui quali si può continuare a fare richiesta della sospensione dei finanziamenti, dei mutui e prestiti, senza doversi recare in banca. Informa inoltre che da oggi è in grado di accogliere le domande di erogazione per i nuovi finanziamenti a sostegno delle famiglie e delle attività economiche con la garanzia dello Stato, facendo riferimento allo 0549-872325 o all'indirizzo finanagev2020@carisp.sm.



