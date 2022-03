Caro gasolio, UNAS chiede innalzamento quota SMaC a 30 cent e blocco del prezzo bollette

Caro gasolio, UNAS chiede innalzamento quota SMaC a 30 cent e blocco del prezzo bollette.

UNAS interviene sull'aumento dei prezzi di gasolio e utenze, sottolineando le grandi difficoltà in capo alle imprese sammarinesi che - scrive - "stanno iniziando a considerare la sospensione delle attività per mancanza di economicità tra costi di produzione e relativi volumi di fatturato".

Definisce "insostenibile" il costo degli autotrasporti nelle condizioni attuali, ma giudica "impensabile non farli" per la necessità di rispettare gli impegni economici assunti e gli investimenti fatti. Da qui la richiesta di essere convocati in tempi rapidi dalle Segreterie di Stato alle Finanze e Industria per un confronto sul tema, auspicando aiuti di stato alle imprese.

Chiede che il governo prenda in considerazione misure come l'innalzamento della quota SMaC da 15 a 30 cent, l'estensione immediata della tessera alle imprese e il blocco del prezzo delle utenze a fronte di potenziali ulteriori aumenti di gas e energia elettrica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: