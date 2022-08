LE AGRICOLE Ceramiche decorate per promuovere i prodotti di San Marino

Il Consorzio Terra di San Marino da il via il progetto “Le Agricole”, una linea di ceramiche decorate. Tazze, brocche e bicchierini su cui sono disegnati piante, fiori e animali della fattoria. L'illustratore è Lorenzo Nicolini, in arte Nilo. Un ragazzo di 18 anni con disturbo dello spettro autistico o, come preferisce definirlo lui, artistico. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Terra di San Marino, la Cooperativa Sociale InVolo, il Laboratorio di ceramica Barbò e il centro ricreativo Il Piccolo Bosco. Gli oggetti si potranno acquistare durante “Il Turista e il Contadino”, un evento realizzato con il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Territorio e il Turismo. Alla sua prima edizione, punta a far scoprire e riscoprire i prodotti agricoli locali, con laboratori, esposizioni e degustazioni.

Nel servizio l'intervista a Aida Selva, presidente Consorzio Terra di San Marino

Leggi il comunicato stampa del Consorzio Terra di San Marino

