“Le Agricole” un progetto di valorizzazione delle tipicità e unicità del territorio. Al Nido del Falco questo week end in occasione dell’evento “Il Turista e il Contadino”

Presentato questa mattina presso la sede del consorzio terra di San Marino il progetto “Le Agricole“, le ceramiche artistiche legate alle sei filiere agricole presenti in territorio e nate dalla collaborazione del Consorzio Terra di San Marino con la Cooperativa Sociale InVolo, Barbò - Laboratorio ceramica, l’artista Lorenzo Nicolini – in arte NILO ed il centro ricreativo Il Piccolo Bosco.

Un Ramo di ulivo, grano, mucche da carne e da latte, grappoli d’uva e api e miele … anche La vecchia casa rurale - Casa Fabrica- su tazze, bicchieri e brocche, queste le creazioni di Lorenzo, un giovane artista classe 2004 con un disturbo dello spettro autistico ARTISTICO!

“ Un progetto sociale per “Le Agricole” - ha affermato il direttore di Barbò, Paolo Canarezza- che da la possibilità a Lorenzo esprimere il proprio talento creativo, un modo per creare momenti inclusivi nel mondo del lavoro per coloro che come Lorenzo hanno delle disabilità, proprio questa una delle finalità delle Cooperative Sociali In Volo e Barbò laboratorio ceramica”.

“La Cooperativa Sociale In Volo è nata 8 anni fa– afferma il presidente Maurizio Ceccoli- per inserire persone disagiate nel mondo del lavoro e tramite questo dare loro una dignità ed uno slancio a vivere una vita completa. In questi anni collaboriamo con oltre 11 aziende del territorio valorizzando le abilità dei nostri ragazzi”.

“ L’ idea di questa linea, “Le Agricole” - afferma il presidente del Consorzio Terra di San Marino, Aida Maria Adele Selva- è nata con lo scopo di valorizzare le nostre produzioni tipiche e di nicchia, ovvero il mondo agricolo e le cooperative che il consorzio rappresenta, insieme alla produzione di ceramica artistica che ha fatto la storia del nostro Paese e che Barbo sta egregiamente portando avanti”

“Le Agricole” sono una linea in esclusiva per il Consorzio Terra di San Marino e verranno messe in vendita nel corso dell’ evento il Turista e il Contadino che si terrà presso il Nido del Falco dal 4 al 7 agosto e successivamente presso lo shop del Consorzio Terra in via Egippo, Centro storico. L’ evento, alla sua prima edizione, vuole far scoprire ai turisti ma anche riscoprire ai sammarinesi che San Marino ha una produzione agricola di valore e di qualità. Nella iconica e storica location del Nido del Falco le sei filiere agricole del territorio si presenteranno attraverso esposizioni , degustazioni , laboratori e masterclass , giochi e divertimenti a tema agricolo.

Non mancherà la parte dedicata alla ristorazione con i prodotti delle cooperative agricole e a marchio Terra di San Marino, pranzi e cene con piadine, formaggi, hamburger, tagliatelle, grigliata e dolci con miele per tutti i 4 giorni mentre sabato sera 6 agosto una vera e propria cena contadina dall’antipasto al dolce, ovviamente sempre in accompagnamento ai vini della Cantina San Marino.

Momenti ed eventi unici di valorizzazione della storia e delle tipicità del nostro territorio che rendono UNICA la nostra cultura e la nostra Repubblica.

Per maggiori informazioni sull’evento visitate i profili social fb e instagram: consorzio terra di san marino, per prenotazioni cena di sabato 6 agosto : Danilo 335 734 2728 - Daniel 389 9456402

