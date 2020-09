ECCELLENZA SAMMARINESE Colsam prima azienda al mondo omologata FIA e FIM

Colsam prima azienda al mondo omologata FIA e FIM.

La Repubblica di San Marino protagonista negli autodromi del mondo grazie al Colorificio Sammarinese. Con i prodotti di una specifica linea all’acqua antislip, progettata per i circuiti sportivi e in particolare per dipingere cordoli e vie di fuga, Colsam è ufficialmente la prima azienda al mondo omologata FIA e FIM. Per il Segretario all’Industria Fabio Righi è la conferma di un’eccellenza sammarinese.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: