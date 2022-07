RINNOVI Contratto Aaslp, Fulcas-Csu: "Governo annulla incontro, inevitabile la mobilitazione"

La Fulcas-Csu annuncia una mobilitazione dopo l'annullamento dell'incontro programmato per oggi pomeriggio per il rinnovo del contratto dei salariati della Azienda di Stato per i Lavori pubblici. “Un vero e proprio affronto da parte del Segretario Stefano Canti, una ennesima beffa che disattende completamente la delibera dell'11 aprile scorso” scrive il sindacato che aveva discusso dei rinnovi contrattuali nell'ultimo appuntamento di Csdl Informa.

