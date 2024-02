Contratto banche: assemblea dipendenti continua come sciopero

L'assemblea generale dei dipendenti delle banche, dopo il “muro contro muro” riscontrato nella giornata di ieri da parte dei sindacati nell'incontro con l'Associazione bancaria sammarinese, Industriali e vertici delle banche, diventa sciopero. E si protrarrà anche lunedì e martedì prossimi. Sciopero a cui non aderiscono i dipendenti di BSI.

Nel pacchetto di iniziative da mettere in campo, previsto anche un flash mob dei dipendenti delle banche, alle 8:30 di lunedì, sul Pianello. Il luogo, simbolico, è stato scelto in quanto “cuore della democrazia”, è stato detto. “Non rinnovare un contratto da 13 anni – affermano le tre sigle sindacali – è un affronto alla democrazia stessa”.

Per martedì è prevista una nuova assemblea; i dipendenti si riuniranno alla sala Montelupo di Domagnano. In quella sede i dipendenti delle banche prenderanno in considerazioni altre iniziative di protesta se nel mentre non arriveranno proposte dalla controparte, ossia Abs, Anis e istituti bancari.