Contratto Pa: si lavora a proposta più snella per arrivare presto alla firma

Un incontro interlocutorio tra governo e sindacati a Palazzo Begni, giusto per definire la 'road map' del rinnovo del Contratto della Pubblica Amministrazione; che lo stesso esecutivo ha indicato tra le priorità della nuova maggioranza. Un confronto soprattutto con il Segretario Andrea Belluzzi, che ha la delega agli Interni. "Stiamo lavorando e anche ieri abbiamo fatto dei passi in avanti per identificare le aree tematiche su cui lavorare" ha detto il responsabile politico. "Alcuni temi faranno parte dell'articolato, gli altri saranno oggetto di negoziato a contratto concluso".

“Si è ragionato – spiegano i segretari di federazione Antonio Bacciocchi e Mirella Frulli - di trovare una modalità più snella per arrivare alla firma". L'Amministrazione nei prossimi giorni presenterà alle parti sociali una proposta più asciutta rispetto a quella originaria. Da parte loro Csdl e Cdls hanno puntato il dito su part time, aspettativa, congedo ordinario per tempi determinati e indeterminati. In attesa del nuovo inquilino della Parva Domus, nuovo confronto tecnico la prossima settimana.