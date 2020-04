UCS Coronavirus, Unione consumatori: "È giunta l'ora di attuare la prossima fase"

Secondo l'Unione consumatori sammarinesi "è giunta l'ora di attuare la prossima fase", con una riapertura graduale delle attività in linea con le precauzioni. L'Ucs ricorda la situazione di chi ha dovuto chiudere, con l'azzeramento dei fatturati, e di chi ha tenuto aperto ma con introiti diminuiti. Prima del 4 maggio, prosegue la nota, "bisogna aver già strutturato un percorso sugli scaglioni di riapertura". "Se non riparte l'economia - scrive Ucs - il consumatore si troverà ad avere una liquidità sempre più esigua". In merito al decreto con sostegno a famiglie e imprese, l'Unione consumatori ringrazia il Governo per la condivisione ma avverte che, se il settore economico non ripartirà e se non arriverà liquidità da fuori, "probabilmente non si riuscirà a mettere in campo nient'altro o poco altro".



