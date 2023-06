"Costruire le proprie app in autonomia", presentato a San Marino lo sviluppo senza codice

Nel servizio le interviste a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e a Giacomo Sorangelo, dell’azienda Anyverse.

Comprendere il linguaggio dei codici informatici può richiedere una vita di studi o di impegno individuale.

Per questo la tecnologia di sviluppo No-Code, senza codice, può rappresentare un aiuto a tutte le aziende attive nel mondo digitale, per costruire con maggiore autonomia i programmi necessari alla propria impresa.

Al San Marino Outlet Experience una conferenza organizzata dall’azienda Anyverse e patrocinata dalla Segreteria di Stato all’’Industria, Artigianato e Commercio ha voluto introdurre questo strumento ad aziende e sviluppatori sammarinesi.

La tecnologia senza codice sarà soprattutto spendibile nelle fasi iniziali di un nuovo progetto aziendale, per creare un prototipo di base e valutarne l'efficacia prima di passare alla sua definitiva realizzazione. Tra i software più comunemente realizzati ci sono business app e sistemi gestionali.

Per il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi, che ha introdotto l’evento, si tratta di un passo in più nel percorso che San Marino deve percorrere per colmare il gap esistente rispetto agli stati più digitalizzati.

Nel servizio le interviste a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e a Giacomo Sorangelo, dell’azienda Anyverse.