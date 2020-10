Crisi del settore turistico: per la Csu sono necessari interventi di sostegno

La Fulsac Csu (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Alberghi e Commercio ) chiede di concordare col Governo la possibilità di prorogare gli effetti dell'attuale Cassa Integrazione per le aziende ed i settori che hanno subìto le maggiori perdite, a causa della pandemia. L'incremento dei licenziamenti nel 2020 – prosegue la Csu - riguarda prevalentemente i sammarinesi e residenti, e in misura particolare le donne, pari a due terzi del totale, nei settori più colpiti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Per una verifica sugli ammortizzatori sociali, tra cui la Cassa Integrazione, il Governo – rende noto la Csu - ha convocato un incontro per il prossimo venerdì.





