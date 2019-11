BANCHE Dati positivi per Bac e previsioni di un 2019 in crescita. Ente Cassa di Faetano apre a nuovi soci

Banca Agricola Commerciale snocciola i dati al 30 settembre 2019, registrando un “risultato di gestione pari a 2,6 milioni di euro, al netto delle rettifiche su crediti, in miglioramento di 1,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. “Nei primi dieci mesi dell’anno, la Banca – riporta una nota - ha aperto circa 1.800 nuovi conti correnti, raggiungendo uno stock di 16.600 rapporti, con una crescita del 11% rispetto al 2018”. In via di completamento “l’acquisizione degli asset derivanti dal programma di risoluzione di Banca Cis, che vede l’attribuzione di raccolta protetta per 25 milioni di euro ed impieghi a sostegno del tessuto economico sammarinese per 13 milioni”.

Intanto Ente Cassa di Faetano apre all'ingresso di nuovi Soci. Un ampliamento della base sociale “motivata – sottolineano - dal profondo radicamento nel territorio di ECF e Banca di San Marino, che vedono nel proprio assetto, quello di un ente morale proprietario della Spa bancaria, un modello di economia che pone al centro la comunità e il contesto in cui vive”. E' possibile candidarsi come nuovi Soci della fondazione fino a sabato 23 novembre. Informazioni disponibili sul sito ecf.sm e presso tutte le agenzie di Banca di San Marino.



