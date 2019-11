BAC: In attesa delle celebrazioni per i 100 anni di attività, il risultato gestionale conferma le previsioni di un 2019 in crescita

Banca Agricola Commerciale, storico istituto di credito sammarinese, che il prossimo anno celebrerà i 100 anni di attività, informa che sta completando l’acquisizione degli asset derivanti dal programma di risoluzione di Banca Cis, che vede l’attribuzione di raccolta protetta per € 25 milioni ed impieghi a sostegno del tessuto economico sammarinese per € 13 milioni. L’operazione, avviata a settembre 2019, testimonia ancora una volta il ruolo attivo che BAC ha saputo interpretare, aderendo agli interventi promossi da Banca Centrale a sostegno del sistema bancario sammarinese. Con l’occasione, Banca Agricola Commerciale conferma i dati positivi raggiunti al 30 settembre 2019, con un risultato di gestione pari a € 2,6 milioni, al netto delle rettifiche su crediti, in miglioramento di € 1,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nei primi dieci mesi dell’anno corrente, grazie anche all’ampia offerta di prodotti di risparmio gestito e assicurativo delle partecipate BAC SG e BAC Life, la Banca ha aperto circa 1.800 nuovi conti correnti, raggiungendo uno stock di 16.600 rapporti, con una crescita del 11% rispetto al 2018. In un contesto socio-economico come quello sammarinese, che negli ultimi anni ha spesso presentato criticità ed incertezze, BAC si conferma ancora una volta, grazie alla forza della propria storia e dei propri risultati, come un elemento essenziale del sistema bancario sammarinese, contribuendo allo sviluppo delle imprese e alla qualità della vita delle famiglie del Paese.

