E-commerce: San Marino guarda al mercato cinese, al Kursaal incontro con Alibaba Group

le interviste a Fabio Righi e Rodrigo Cipriani Foresio

Nuove opportunità di business per le imprese del Titano. Al Kursaal l'evento con Alibaba Group, multinazionale cinese attiva nei settori del commercio elettronico, dei pagamenti on-line e altro ancora. Al convegno di giovedì 20 ottobre ha partecipato il segretario di Stato all'Industria e al Commercio, Fabio Righi, e una serie di esperti. In platea rappresentanti di aziende sammarinesi, professionisti e dirigenti per conoscere i nuovi sbocchi di vendita che Alibaba mette a disposizione, visto che si guarda ai consumatori cinesi. Dopo Alipay, servizio per i pagamenti elettronici già attivo a San Marino, si parla dunque anche dei mercati orientali per esportare i prodotti del Titano.

Nel video, le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato Industria e Commercio) e Rodrigo Cipriani Foresio (general manager Alibaba Group per l'Europa del sud)