Emergenza affitti, UCS: “Mercato drogato dalle residenze atipiche”

L’allarme viene delle associazioni dei consumatori, in particolare di UCS: Unione Consumatori Sammarinesi. “Il tema casa è diventato una piaga sociale – dice – con affitti drogati dalle politiche sulle residenze atipiche. Difficile acquistare casa per i tassi dei mutui alle stelle – rileva – ma altrettanto arduo affittare”. E denuncia casi di affittuari che si vedono rivalutare il canone per cifre più alte, proprio per la crescente domanda, da fuori territorio, di immobili da affittare per poter prendere la residenza, a cifre anche molto alte.

“Dove non era arrivata l’inflazione è giunta la politica" – secondo UCS, che chiede proprio alla politica “azioni sia per disintossicare il mercato da tariffe drogate, sia per scongiurare sfratti di famiglie o anziani”, che tali costi non riescono a sostenere.