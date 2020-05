Fase 2: Anis promuove a metà i decreti

Fase 2: Anis promuove a metà i decreti.

Anis promuove a metà le misure introdotte dal Governo con i nuovi decreti. Per l'associazione degli industriali diversi interventi "vanno nella direzione di sostenere l'economia reale e nel contempo l'occupazione in questa fase di straordinaria difficoltà". Allo stesso tempo, però, scrive Anis, "altri devono essere rivisti per non rischiare di indebolire ulteriormente le imprese già fortemente provate dall'emergenza Coronavirus". Assoindustria prende atto con "soddisfazione" che il "Governo ha in parte accolto la nostra richiesta di ridurre i costi differiti della cassa integrazione guadagni a carico delle aziende". Ritenuta, invece, "impropria la disposizione che rende sostanzialmente inapplicabile l’esenzione della penalità del 15% per le imprese in difficoltà che, non avendo disponibilità liquide per erogare la Cassa Integrazione Guadagni ai propri dipendenti, avessero necessità di chiedere all’ISS di provvedervi direttamente".

Leggi il comunicato integrale

I più letti della settimana: