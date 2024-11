DIRETTIVO Federazione Pensionati USL: "Un patto generazionale per il futuro del Paese" Tra le criticità per gli anziani: caro affitti, caro vita, sanità e liste d'attesa

Riunito il Direttivo della Federazione Pensionati USL. In luce, il problema abitativo per gli anziani, soprattutto quelli soli, per il quale USL chiede di aprire un tavolo per soluzioni concrete. A pesare, non è solo il caro affitti, ma in generale il caro vita, che ha colpito le pensioni, senza che la rivalutazione annuale abbia compensato la perdita del potere d'acquisto.

Direttivo concentrato anche sulla sanità e le criticità legate alle liste d'attesa, troppo lunghe. Già pronte proposte in vista del dibattito che nascerà nel Paese attorno alle riforme - IGR in testa - sollecitando un "patto generazionale", per fare tesoro dell'esperienza degli anziani. I Pensionati USL si dicono pronti a "dare un contributo fattivo per mettere al sicuro il futuro del Paese".

