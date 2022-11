SINDACATI Festa per il 40° AASLP, sindacati: offesa ai dipendenti dell'Azienda privi di contratto La trattativa è bloccata perchè il governo propone aumenti troppo esigui

Festa per il 40° AASLP, sindacati: offesa ai dipendenti dell'Azienda privi di contratto.

Non si placano le polemiche per il veglione per il 40° anniversario dell'AASLP. Un evento di gala è stato definito dalle sigle sindacali uno schiaffo in faccia ai dipendenti in lotta per il rinnovo del contratto scaduto da ben 12 anni. Le tre sigle sindacali, in una nota, sottolineano, che la trattativa aperta la scorsa primavera è già bloccata dato che le proposte del governo sono troppo esigue. Mentre si lesina e si guardano i centesimi per rinnovare il contratto dei salariati AASLP - scrivono - allo stesso tempo si organizzano pompose feste di anniversario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: