DL 63/2020 Finanze: esce il Regolamento per chiedere e ricevere la concessione dei finanziamenti

Finanze: esce il Regolamento per chiedere e ricevere la concessione dei finanziamenti.

Il Regolamento prevede le disposizioni applicative al Dl n.63 e spiega gli aspetti pratici per presentare la richiesta e ricevere la concessione dei finanziamenti. Rivolto a famiglie, imprese, lavoratori e liberi professionisti per affrontare l’emergenza COVID-19.

Gli Istituti Bancari e Finanziari abilitati - informa Palazzo Begni - stanno già raccogliendo le domande per rilasciare i finanziamenti previsti, con la garanzia rilasciata dall’Eccellentissima Camera, a sostegno della liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici, come previsto dal decreto legge. Si tratta di misure importanti e sostenibili messe in campo dal Governo, per assicurare un primo necessario ed efficace supporto economico ai cittadini e alle imprese, che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale.

Sulla richiesta alla Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, di fornire dati e informazioni sul numero delle domande presentate o che saranno presentate nei prossimi mesi per la concessione dei benefici previsti, la stessa Segreteria , tramite anche gli organi di stampa, renderà noti i dati aggregati delle richieste presentate, anche per valutare l’efficacia degli strumenti attuati dal Decreto-Legge n.63/2020.

Il regolamento è disponibile anche sul sito: www.finanze.sm.

Ecco chi e come accedere ai finanziamenti





I più letti della settimana: