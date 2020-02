FMI: San Marino attua il sistema rafforzato di divulgazione dei dati (e-GDDS)

A buon fine la missione di assistenza del Dipartimento Statistica del Fondo Monetario, delegazione composta da Edgardo Ruggiero e Brett Hamburg, che si è svolta a fine ottobre scorso sul Titano. San Marino ora attua il sistema rafforzato di divulgazione dei dati (e-GDDS). Sistema che ha lo scopo di migliorare la pubblicazione dei dati macroeconomici ufficiali del Paese, in particolare attraverso la National Summary Data Page, sul sito web del Dissemination Standard Bulletin Board (https://dsbb.imf.org).

La sezione sammarinese sulla pagina NSDP contiene i link alle statistiche fornite dai produttori ufficiali dei dati, vale a dire Ufficio programmazione economica e dati statistici, Banca Centrale e Segreteria di Stato per le Finanze. Rispettato anche l'impegno di creare un collegamento alla pagina dal portale Upeceds (www.statistica.sm).

Mettere a disposizione pubblicamente questi dati – fanno sapere da Palazzo Begni - “permetterà ai responsabili politici e ai soggetti interessati a livello nazionale e internazionale, compresi investitori e agenzie di rating, di avere un facile accesso alle informazioni che il Consiglio Esecutivo dell'FMI ha identificato come fondamentali per monitorare gli sviluppi economici e finanziari del paese. Ad esempio: Pil, debito pubblico e tanti altri indicatori. Rendere queste informazioni facilmente accessibili, anche secondo un calendario per la diffusione dei dati prefissato anticipatamente, consentirà a tutti gli utenti di avere un accesso simultaneo a dati tempestivi e garantirà una maggiore trasparenza.