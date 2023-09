La franchigia per gli otre 7.300 lavoratori frontalieri si alza a 10mila euro. Ne dà notizia questa mattina il settimanale Fixing. L'innalzamento della soglia sarà a partire dal 1° gennaio 2024 e si passera appunto dagli attuali 7.500 a 10.000 euro. A metterlo nero su bianco una circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha reso applicabile l'aumento di 2.500 euro per i frontalieri impiegati in Svizzera e a San Marino.