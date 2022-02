FUPS-CSdL "La sanità non va vista come un costo, ma come un investimento"

"La sanità non va vista come un costo, ma come un investimento": così il Comitato direttivo FUPS-CSdL che ha affrontato le principali tematiche della categoria dei pensionati e della società sammarinese nel suo complesso. E' emersa nel Direttivo FUPS - CSdL che dalla giustizia al debito alla riforma IGR ha affrontato i 'nodi' di attualità, la forte preoccupazione per la situazione generale del paese, in particolare per quanto riguarda lo stato in cui versa la sanità ed il grande debito pubblico accumulato. I pensionati ritengono pertanto necessario attivare azioni incisive che comprendano anche forme di agitazione e mobilitazione sindacale.