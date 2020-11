I numeri del sistema finanziario: calano raccolta e patrimonio netto. "La sfida è il riposizionamento"

Approdati in Aula consiliare, ieri, i numeri relativi all'andamento del sistema finanziario sammarinese nel 2019, contenuti nella relazione di Banca Centrale su cui c'è stata la presa d'atto. “Un sistema da riposizionare, questa la sfida indicata dal Segretario alle Finanze Marco Gatti, portando “in utile Cassa di Risparmio”, e rafforzando la normativa per la gestione degli NPL.

Il totale attivo di sistema evidenzia, intanto, una contrazione di 362 milioni rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a 4 miliardi e 200 milioni. Stima che tiene conto degli esiti del processo di risoluzione di Banca Cis e la nascita di BNS. La raccolta totale è diminuita di circa 300 milioni portandosi a poco più di 5 miliardi e 200 milioni. Diminuiscono di quasi 320 milioni i prestiti alla clientela, per un totale di circa 1 miliardo e mezzo. Il sistema bancario registra infine un patrimonio netto di 248 milioni, quasi il 20% in meno dal 2018. Nell'insieme dei soggetti autorizzati, 13 società in tutto, si contano al 31 marzo di quest'anno 5 banche e 2 finanziarie operanti sul territorio.



