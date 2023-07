Italia-San Marino, istituito il tavolo di lavoro permanente per lo sviluppo economico

Un passo avanti importante nella cooperazione tra San Marino e Italia: questo pomeriggio, a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato firmato un memorandum d'intesa per l'istituzione di un tavolo interministeriale tecnico permanente di confronto tra i due Paesi in tema di sviluppo economico.

L'accordo, siglato dal Segretario di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio di San Marino, Fabio Righi, e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, stabilisce una sinergia continuativa tra i due organismi nei settori economici di interesse comune.

Italia e San Marino hanno sottolineato la novità dell'istituzione di uno strumento formale permanente, che costituisce un cambio di passo rispetto al passato: il tavolo avrà cadenza almeno semestrale e garantirà un confronto continuo, slegato dalle problematiche contingenti, nell'ottica di una collaborazione strategica a vantaggio delle imprese.

Nel video le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato Industria, Artigianato e Commercio) e ad Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy)

Antonello De Fortuna