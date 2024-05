Ayrton Senna, un mito senza tempo

Alle 14 e 17 minuti del primo maggio 1994, la Williams di Ayrton Senna esce di pista, per finire ad alta velocità contro il muro a bordo tracciato. Un impatto tremendo, con la monoposto che vola letteralmente, senza poter mai rallentare. Nell'impatto, Ayrton Senna perde conoscenza. Il trasferimento in elisoccorso in ospedale. Troppo profonde le lesioni derivante dall'incidente. Senna muore alle 18:40. Quel Gran Premio di San Marino viene tanto ricordato per il tragico incidente del pilota brasiliano. Senna partito in pole-position, la terza consecutiva, che nell'abitacolo aveva portato la bandiera dell'Austria, pronta per essere sventolata dal brasiliano per omaggiare Roland Ratzenberger, deceduto il giorno precedente in seguito ad un gravissimo incidente durante le qualifiche del Gran Premio. È il primo maggio 1994, Ayrton Senna muore a soli 34 anni.

Il campione lascia posto al mito, diventando leggenda. Uno sportivo destinato a restare nel tempo. Una figura iconica, tanto da ispirare cantanti e poeti, scrittori e artisti. Ayrton Senna rientra nell'Olimpo degli eroi senza tempo, figura di riferimento di uno sport tanto bello, per quanto a volte spietato. I numeri lo hanno fatto grande, tre mondiali vinti, tanto per citarne qualcuno. La rivalità leggendaria con Alain Prost lo ha consegnato alla storia della formula 1. Il giro nel Gran Premio d’Europa a Donington, un anno prima, quello da ricordare per tutta la vita, sul bagnato dove il brasiliano è diventato divinità, tanto da essere ricordato come il Giro degli Dei. Un anno dopo il Gran Premio a Imola. In un rapporto unico con San Marino, perché dove tutto è finito, in realtà tutto iniziava.

Un giovane pilota brasiliano, al volante di un kart, che a 17 anni vinceva la prima e unica edizione del Circuito di San Marino. Kart numero 7 per Ayrton Senna, numero 8 per Daniele Ghinassi. Tracciato disegnato a Fonte dell'Ovo. Vittoria per il brasiliano, per una gara che ha legato Ayrton Senna a San Marino e nei ricordi di chi c'era è rimasta leggendaria.