Con il campionato del mondo 2023 che Verstappen davanti a tutti, la formula 1 si proietta già al 2024 ufficializzando il calendario del prossimo mondiale. La prossima stagione partirà il 2 marzo in Bahrain, per concludersi l'8 dicembre ad Abu Dhabi. Saranno due gli appuntamenti in Italia, prima tappa a Imola il 19 maggio, seconda a Monza il 1° settembre. In totale 24 Gran Premi.