MXGP, Repubblica Ceca: Gajser vince e torna ad allungare

In 3 racchiusi in appena 55 punti: Tim Gajser, Jorge Prado e Jeffrey Herlings stanno continuando a regalare spettacolo in MXGP. Una lotta al titolo sempre più aperta: dal Gran Premio della Repubblica Ceca esce meglio lo sloveno che, grazie alla vittoria in gara2, si è preso il successo generale ed è tornato ad allungare in classifica. Sono 663 i punti per Gajser, contro i 627 dello spagnolo e i 608 dell'olandese. Che in gara1 fa la voce grossa: l'alfiere KTM, reduce dalla tripletta in Indonesia, ottiene altri punti pesanti nella prima manche. 4° alla prima curva, Herlings opera due sorpassi già nel corso del primo giro lanciandosi cosi all'inseguimento di Jorge Prado. Il campione del mondo in carica non regge il confronto e soprattutto il ritmo di Herlings è di gran lunga superiore. Dopo una decina di minuti il sorpasso decisivo, poi allungo fino al traguardo. Alle spalle Prado e Gajser, un po' in ombra.

Il pilota della Honda però si rifarà con gli interessi in gara2 a Loket: ancora una volta parte meglio Prado con Gajser alle spalle. Malissimo invece Herlings che si ritrova addirittura 31°: da qui partirà la clamorosa rimonta del 5 volte iridato, dall'ultimo posto al quarto con il solo Vlaanderen che, terzo, resiste e gli nega il podio. Davanti è un copione di gara1: Prado non ha il passo, Gajser mette la freccia con un sorpasso spettacolare e si invola verso l'ennesimo successo stagionale. La tabella rossa resta sull'HRC dello sloveno che ora dovrà difenderla nel prossimo round in Belgio, sul tracciato di Lommel, in programma nel weekend. Niente da fare per gli italiani in MX2: Andrea Adamo perde altro terreno da Kay de Wolf che, con una terza e una prima posizione, prende il largo nella generale. 626 punti, +46 su Coenen e +66 su Laengenfelder.