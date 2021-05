Lavoro interinale: Csdl dubbiosa dopo le smentite di Lonfernini

Lavoro interinale: Csdl dubbiosa dopo le smentite di Lonfernini.

Tornano i dubbi della Csdl in merito al lavoro interinale. “Abbiamo ascoltato le smentite del Segretario Lonfernini (giunte durante la trasmissione di RTV Viceversa), ma intanto è già operativa – scrive la Csdl – una nuova agenzia di lavoro interinale, che immaginiamo abbia avuto rassicurazioni rispetto ad un 'mercato' che si sta per aprire”. Il sindacato torna sulla proposta di riforma del mercato del lavoro: “Il lavoro interinale viene riesumato proprio a ridosso del 1 maggio, mentre si celebrano le conquiste sindacali e la difesa delle condizioni raggiunte con la lotta dei lavoratori a partire dalla stabilità del posto di lavoro, oggi rimessa in discussione, anche da questa ipotesi di riforma”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: