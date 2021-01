Nomina del Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo, Usc: "Non all'unanimità. Mancava il nostro membro"

Usc interviene sulla nomina del neo presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio Emanuel Colombini, con cui si congratula, esprimendogli stima e rispetto. Precisa, però, che nella seduta del CDA del 17 dicembre non era presente il proprio membro di rappresentanza in quanto dimissionario. Dimissioni – scrive - presentate già ad ottobre, con presa d’atto a novembre e inserite all’ODG della seduta di dicembre, quella appunto della nomina del Presidente. L’Assemblea dei Soci ha sì deliberato l’avvicendamento ma non all’unanimità – chiarisce Usc - vista la nostra assenza allo stesso CDA.

