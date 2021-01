USC: precisazione su seduta CDA di ASE-CC

L’Unione Sammarinese Commercio e Turismo (USC) desidera precisare che, nella seduta del CDA di ASE-CC svoltasi il 17 dicembre 2020, non era presente il proprio membro di rappresentanza in quanto dimissionario. Dimissioni presentate già dall’ottobre scorso, con presa d’atto a novembre e inserite all’ODG della seduta di dicembre sopra citata.

L’Assemblea dei Soci, che ha deliberato la nomina del neo presidente nella persona di Emanuel Colombini, ha sì deliberato l’avvicendamento ma non all’unanimità vista la nostra assenza allo stesso CDA.

Esprimiamo al neo presidente la nostra stima e rispetto cogliendo l’occasione per porgere le nostre più sentite congratulazioni per la nomina augurando un prospero e proficuo lavoro per il futuro di ASE-CC.







Comunicato stampa

Unione Sammarinese Commercio e Turismo

USC