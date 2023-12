Nuove tariffe luce e gas: gli scaglioni del 2023 in una tabella di Sportello Consumatori e CSdL "Tempi insufficienti - scrivono - affinché i consumatori abbiano modo di effettuare le proprie valutazioni in maniera approfondita"

Nuove tariffe luce e gas: gli scaglioni del 2023 in una tabella di Sportello Consumatori e CSdL.

C'è tempo fino al 29 dicembre 2023, per aderire all’offerta di tariffe fisse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 a San Marino. Per aiutare i consumatori a prendere una decisione utile Sportello Consumatori e CSdL hanno elaborato una tabella con l'andamento delle tariffe dell'ultimo anno.

Il sindacato e l'associazione ricordano che nei prossimi anni le offerte a tariffa fissa a cui potranno aderire gli utenti verranno pubblicate dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nei mesi di maggio e novembre. "La scelta relativa all’anno prossimo va compiuta invece in tempi molto stretti, entro il 29 dicembre, - si legge nella nota - che ci paiono insufficienti affinché i consumatori abbiano modo di effettuare le proprie valutazioni in maniera approfondita".

In fotogallery la tabella con le tariffe in alta risoluzione



Foto Gallery

