Utenze luce e gas: Sportello Consumatori e CSdL forniscono i dati relativi all’andamento delle tariffe dell’ultimo anno

Le tabelle saranno utili alla scelta, da parte dei consumatori, se mantenere le tariffe indicizzate o passare a quelle fisse proposte dall’AASS

Sulle utenze dell’energia elettrica e del gas gli utenti sammarinesi sono chiamati a decidere se intendono optare per una nuova modalità di fatturazione con tariffe fisse, oppure se mantenere l’attuale sistema di tariffe indicizzate.

Per i prossimi anni, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici pubblicherà, nei mesi di maggio e novembre, le offerte a tariffa fissa a cui potranno aderire gli utenti, domestici e non domestici.

La scelta relativa all’anno prossimo va compiuta invece in tempi molto stretti, entro il 29 dicembre, che ci paiono insufficienti affinché i consumatori abbiano modo di effettuare le proprie valutazioni in maniera approfondita.

Attraverso le tabelle allegate a questo comunicato, che riportano il trend delle tariffe dell’ultimo anno, intendiamo offrire informazioni utili alla scelta tra queste due opzioni.

Con il passaggio alla tariffa fissa proposta dall’AASS, gli scaglioni di consumo dell’energia elettrica e del gas avranno un costo predeterminato per la durata di 12 mesi.

Chi intende mantenere l’attuale sistema di fatturazione indicizzata, non dovrà fare nulla, mentre chi preferisce passare al nuovo sistema deve presentare la relativa domanda all’AASS, compilando la specifica modulistica.



Associazione Sportello Consumatori

CSdL