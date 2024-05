Il Segretario Beccari incontra l'Associazione Nazionale Carabinieri di Barrafranca

In mattinata a Palazzo Begni, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Barrafranca (Enna), in visita oggi sul Titano accompagnati dal Comandante del Corpo della Gendarmeria, Generale Maurizio Faraone e dal Capitano Gabriele Gatti. Il Segretario di Stato ha richiamato l’ampio e proficuo rapporto intercorrente tra il Corpo della Gendarmeria e l’Arma dei Carabinieri italiana, sottolineando il valore della sicurezza del territorio e dei presidi che lo difendono e lo tutelano. Beccari ha richiamato il più recente incontro a Roma con il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, a conferma dell’attiva collaborazione vigente e la volontà di adoperarsi reciprocamente nei contesti bilaterali e internazionali. Da parte italiana, sono stati rappresentati i fenomeni anche distorsivi che richiedono un approccio sempre più integrato e aggiornato da parte delle Forze dell’Ordine. Dinnanzi al numeroso gruppo di militari, perlopiù in congedo, è stato richiamato l’alto significato del servizio prestato, ispirato ai principi della legalità, e della corretta coscienza civile e l’interesse ad educare le giovani generazioni al pieno rispetto dell’ordinamento e ad una piena cultura dello Stato.

cs SdS Esteri