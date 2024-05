Alleanza Riformista: “Apertura della Campagna Elettorale - Presentazione dei Candidati"

Lunedì 20 maggio, alle ore 20.45, presso la sala del Centro "Gualdo" a Gualdicciolo in via Fabrizio da Montebello, Alleanza Riformista apre la campagna elettorale con la presentazione della lista e dei candidati per le prossime elezioni politiche generali del 9 giugno. Alleanza Riformista è lieta di invitare tutti i cittadini a partecipare a questo importante evento, dove sarà possibile conoscere da vicino i nostri candidati e approfondire il programma elettorale. L'incontro si concluderà con un momento conviviale, offrendo l'opportunità di continuare il dialogo in un'atmosfera informale.

C.s. Alleanza Riformista