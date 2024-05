Conferita al Prof. Riccado Varini l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Sant’Agata

Il Segretario di Stato all’Università, Andrea Belluzzi, ha conferito al Professor Riccardo Varini, Direttore del Corso di Laurea triennale in Design, l’alta onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine di Sant’Agata, alla presenza del Rettore d’Università, Corrado Petrocelli. Un attestato di riconoscenza della Repubblica per l’impegno profuso, non solo nella veste di docente universitario ma anche per il contributo apportato nel ruolo istituzionale di Commissario del Padiglione sammarinese alla Biennale d’Arte di Venezia. Un incarico portato avanti dal Prof. Varini per tre edizioni consecutive del prestigioso evento culturale internazionale. Accanto a questo autorevole mandato, dal 2017 è anche Responsabile Scientifico dell’Unità di ricerca Unesco, per il piano di gestione del Sito San Marino e Monte Titano, iscritto nella lista del Patrimonio Unesco. “A lui – ha affermato il Segretario Belluzzi - riconosciamo la grande disponibilità, l’amore per la Repubblica di San Marino e lo spessore culturale dimostrato lavorando in stretta sinergia con gli Istituti Culturali. Il suo impegno – ha aggiunto - ha favorito per San Marino apprezzabili occasioni di progettualità e preziose relazioni”. Tra i fondatori del Corso in Design, nel 2005, Riccardo Varini è docente del Corso di Laurea in Disegno Industriale, Vice Direttore del Dipartimento DESID (Dipartimento Economia Scienze Ingegneria e Design) e dal 2019 Senatore presso l’Ateneo sammarinese.

cs Segreteria Cultura