Galassia Cis, focus sulle responsabilità di Grandoni nel processo agli ex vertici della Banca

Daniele Guidi, amministratore delegato e direttore dell'istituto di credito; il suo vice Marco Mularoni - presente in aula ed il socio di maggioranza Marino Grandoni sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, frode nell'esecuzione di contratti e violazione della normativa bancaria sul beneficiario effettivo. Al centro del procedimento l'utilizzo, all'insaputa dei titolari delle somme, di milioni di euro dei fondi pensione, come garanzia per far ottenere a Banca Cis quasi 9 milioni di liquidità in affidamento dalle banche Efg Lussemburgo ed Efg Bahamas. Una modalità operativa emersa già dieci anni fa, come ha raccontato Maurizio Pappalardo, già funzionario della Vigilanza di Banca Centrale, citato dall'inquirente perché autore di tre relazioni su Banca Cis.

Una testimonianza la sua utile a comprendere l'evoluzione dei fatti inerenti il processo, e ripercorrere le tappe della gestione di una banca in costante situazione di tensione di liquidità. Anche in questa udienza è emerso che Marino Grandoni non avesse un ruolo effettivo nella gestione di Banca cis, Pappalardo stesso lo vide solo in occasione di un incontro, in Banca Centrale, indetto per discutere sulla perdita dei derivati bancari Il coinvolgimento dell'ing Grandoni in questo processo ruota attorno ad un modulo- emerso dal carteggio con Efg Lussemburgo, in cui- secondo l' interpretazione dell'accusa- il socio di maggioranza si dichiarava proprietario dei titoli dati a pegno, secondo un'altra -sostenuta dal consulente citato dalla difesa, che ha spiegato tra le altre cose le esigenze di adeguamento alla normativa antiriciclaggio che c'erano dietro alla richiesta n questione- si riferiva alla titolarità della banca. Beneficiario della banca o dei titoli? Un nodo centrale nelle carte processuali, tanto che il commissario della Legge ha nominato un CTU, che verrà ascoltato i primi di giugno.